Intrépides VTT et canoë Étival Jura

Intrépides VTT et canoë

Intrépides VTT et canoë 10 rue Guillaume Apollinaire 39130 Étival Jura Bourgogne-Franche-Comté

Intrépides vous propose de la location de VTT électriques (adulte et adolescents). Boucle proposée au départ d’Etival autour des lacs et des tourbière

+33 3 84 47 37 29

English : Intrépides VTT et canoë

Intrépides proposes you to rent electric mountain bikes (adults and teenagers). Loop proposed from Etival around the lakes and the peat bogs

Deutsch : Intrépides VTT et canoë

Intrépides bietet Ihnen den Verleih von elektrischen Mountainbikes (Erwachsene und Jugendliche) an. Vorgeschlagene Route von Etival aus um die Seen…

Italiano :

Intrépides propone il noleggio di mountain bike elettriche (adulti e ragazzi). Anello proposto da Etival intorno ai laghi e alle torbiere

Español :

Intrépides ofrece alquiler de bicicletas eléctricas de montaña (adultos y adolescentes). Bucle propuesto desde Etival alrededor de los lagos y turberas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data