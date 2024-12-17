Intxuriste Aterei Licq Trail Licq-Athérey Pyrénées-Atlantiques

Intxuriste Aterei Licq Trail Licq-Athérey Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Intxuriste Aterei Licq Trail A pieds Difficulté moyenne

Intxuriste Aterei Licq Trail 64560 Licq-Athérey Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10100.0 Tarif :

Non loin de Tardets, au départ d’Atherey, cette boucle se déroule sur les contreforts des Pyrénées avec des vues très panoramiques sur la Haute et Basse Soule. L’effort est largement récompensé lorsque l’on atteint les crêtes… Ce parcours permet de marcher sur un bel itinéraire montagnard.

Difficulté moyenne

English : Intxuriste Aterei Licq Trail

Not far from Tardets, starting from Atherey, this loop takes place in the foothills of the Pyrenees with very panoramic views of Upper and Lower Soule. The effort is largely rewarded when you reach the crests… This route allows you to walk on a beautiful mountain itinerary.

Deutsch : Intxuriste Aterei Licq Trail

Unweit von Tardets, ab Atherey, verläuft dieser Rundweg über die Ausläufer der Pyrenäen mit sehr schönen Panoramablicken auf die Haute und Basse Soule. Die Anstrengung wird reichlich belohnt, wenn man die Bergkämme erreicht… Auf dieser Strecke kann man auf einer schönen Bergroute wandern.

Italiano :

Non lontano da Tardets, partendo da Atherey, questo anello si svolge ai piedi dei Pirenei con viste molto panoramiche sull’Alta e Bassa Soule. Lo sforzo è ampiamente ricompensato quando si raggiungono le creste? Questo percorso permette di camminare su un bellissimo itinerario di montagna.

Español : Intxuriste Aterei Licq Trail

No muy lejos de Tardets, partiendo de Atherey, este bucle se desarrolla en las estribaciones de los Pirineos con vistas muy panorámicas de la Alta y la Baja Soule. El esfuerzo se ve ampliamente recompensado cuando se llega a las crestas.. Esta ruta permite recorrer un hermoso itinerario de montaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine