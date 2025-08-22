Itinéraire 3 Au pays des 1000 étangs à moto Rosnay Indre

Itinéraire 3 Au pays des 1000 étangs à moto Voiture

Itinéraire 3 Au pays des 1000 étangs à moto 36300 Rosnay Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 182000.0 Tarif :

Dans l’Indre, les idées balades ne manquent pas. De par ses riches paysages diversifiés, nous vous proposons, au départ de Châteauroux, des road-trips à la journée à faire à moto. Evasion et étonnement garantis. Laissez-vous tenter et surprendre, au détour des virages des petites routes de campagne.

https://www.berryprovince.com/ +33 2 54 07 36 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

There’s no shortage of riding ideas in the Indre region. With its rich and varied landscapes, we offer day-long motorcycle road-trips departing from Châteauroux. Escape and amazement guaranteed. Let yourself be tempted and surprised by the twists and turns of the small country roads.

Deutsch :

Im Departement Indre gibt es unzählige Ideen für Ausflüge. Aufgrund der vielfältigen und abwechslungsreichen Landschaften bieten wir Ihnen von Châteauroux aus ganztägige Roadtrips auf dem Motorrad an. Flucht und Erstaunen sind garantiert. Lassen Sie sich verführen und überraschen, wenn Sie um die Ku

Italiano :

Nella regione dell’Indre le idee di guida non mancano. Con i suoi paesaggi ricchi e variegati, possiamo proporvi gite di un giorno in moto da Châteauroux. Fuga e sorpresa garantite. Lasciatevi tentare e sorprendere dalle curve delle piccole strade di campagna.

Español :

En la región de Indre no faltan ideas para montar en moto. Con su rica diversidad de paisajes, podemos ofrecerle rutas de un día desde Châteauroux en moto. Evasión y sorpresa garantizadas. Déjese tentar y sorprender por los vericuetos de las pequeñas carreteras rurales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-11 par SIT Centre-Val de Loire