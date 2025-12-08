Itinéraire à moto Chamonix Barrage d’emosson depuis Morzine Morzine Haute-Savoie
Itinéraire à moto Chamonix Barrage d'emosson depuis Morzine vendredi 1 mai 2026.
2 place de l'église 74110 Morzine Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Une superbe boucle à moto entre France et Suisse, au cœur des Alpes, passant par Chamonix, le barrage d’Émosson et les Portes du Soleil. Panoramas exceptionnels garantis !
https://www.morzine-avoriaz.com/ +33 4 50 74 72 72
English :
A superb motorcycle loop between France and Switzerland, in the heart of the Alps, passing through Chamonix, the Émosson dam and the Portes du Soleil. Exceptional panoramas guaranteed!
Deutsch :
Eine wunderschöne Motorradtour zwischen Frankreich und der Schweiz, im Herzen der Alpen, vorbei an Chamonix, der Staumauer von Emosson und den Portes du Soleil. Außergewöhnliche Panoramen sind garantiert!
Italiano :
Un superbo itinerario in moto tra Francia e Svizzera, nel cuore delle Alpi, passando per Chamonix, la diga di Émosson e le Portes du Soleil. Panorami eccezionali garantiti!
Español :
Un magnífico bucle en moto entre Francia y Suiza, en el corazón de los Alpes, pasando por Chamonix, la presa de Émosson y las Portes du Soleil. Vistas excepcionales garantizadas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-03 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme