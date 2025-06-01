ITINERAIRE ACCESSIBLE RANDONNEE AUTOUR DU LAC DE CEILHES-ET-ROCOZELS Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Durée : 60 Distance : 120.0 Tarif :

Le tour du plan d’eau du Bouloc à Ceilhes-et-Rocozels représente une distance de 1.2 km le chemin est en terre, principalement plat avec une descente de 1m environ. La randonnée est sous forme de boucle. Soit 30 à 40mn pour découvrir le lac de baignade et ses poissons visibles du ponton de pêche.

+33 4 67 23 43 38

English : ITINERAIRE ACCESSIBLE RANDONNEE AUTOUR DU LAC DE CEILHES-ET-ROCOZELS

Deutsch : ITINERAIRE ACCESSIBLE RANDONNEE AUTOUR DU LAC DE CEILHES-ET-ROCOZELS

Italiano :

Il giro del lago di Bouloc a Ceilhes-et-Rocozels ha una distanza di 1,2 km: il percorso è in terra, prevalentemente pianeggiante con una discesa di circa 1 m. L’escursione si svolge ad anello. Ci vogliono dai 30 ai 40 minuti per scoprire il lago balneabile e i suoi pesci visibili dal pontile di pesca.

Español : ITINERAIRE ACCESSIBLE RANDONNEE AUTOUR DU LAC DE CEILHES-ET-ROCOZELS

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme