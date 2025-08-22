Itinéraire canoë, descente de l’Allier en Pays d’Issoire Issoire Puy-de-Dôme

Itinéraire canoë, descente de l’Allier en Pays d’Issoire

Itinéraire canoë, descente de l’Allier en Pays d’Issoire Avenue du Dr Bienfait 63500 Issoire Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Cet itinéraire de canoë vous permettra de découvrir l’Allier entre Brassac les Mines et Coudes sur 31.5km. Proximité des campings permet d’effectuer l’itinéraire en une seule ou plusieurs étapes.

+33 4 73 89 65 51

English :

This 31.5km canoe route takes you along the Allier between Brassac les Mines and Coudes. Close to campsites, the itinerary can be completed in one or more stages.

Deutsch :

Auf dieser Kanu-Route können Sie den Allier zwischen Brassac les Mines und Coudes auf einer Länge von 31,5 km erkunden. Nahe gelegene Campingplätze ermöglichen es, die Route in einer oder mehreren Etappen zu absolvieren.

Italiano :

Questo percorso in canoa di 31,5 km si snoda lungo l’Allier tra Brassac les Mines e Coudes. Il percorso può essere completato in una o più tappe, grazie alla vicinanza dei campeggi.

Español :

Esta ruta en canoa de 31,5 km le llevará por el Allier entre Brassac les Mines y Coudes. El recorrido puede completarse en una o varias etapas, gracias a la proximidad de los campings.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme