Itinéraire Cyclo Le Col de la Loze, 1ère étape de la Via 3 Vallées Les Allues Savoie

Itinéraire Cyclo Le Col de la Loze, 1ère étape de la Via 3 Vallées 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

1ère étape de la future VIA 3 VALLÉES, le Col de la Loze se situe à 2 304m d’altitude, entre Méribel et Courchevel.

https://www.meribel.net/experience-cyclable-et-vtt/col-de-la-loze/

English : The Col de la Loze, 1st stage of the Via 3 Vallées

the 1st stage of the future VIA 3 VALLÉES, the Col de la Loze lies at an altitude of 2,304m, between Méribel and Courchevel.

Deutsch :

als erste Etappe der zukünftigen VIA 3 VALLÉES liegt der Col de la Loze auf 2.304 m Höhe zwischen Méribel und Courchevel.

Italiano :

prima tappa della futura VIA 3 VALLÉES, il Col de la Loze si trova a 2.304 m di altitudine, tra Méribel e Courchevel.

Español :

1ª etapa de la futura VIA 3 VALLÉES, el Col de la Loze se encuentra a 2.304 m de altitud, entre Méribel y Courchevel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme