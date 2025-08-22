Itinéraire de la Conduite Forcée randonnée pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie

Itinéraire de la Conduite Forcée randonnée pédestre en boucle

Itinéraire de la Conduite Forcée randonnée pédestre en boucle 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une superbe combinaison à proximité de Pralognan, un itinéraire chargé d’histoire et d’(hydro)électricité. Cet itinéraire est situé sur un versant nord. Par temps pluvieux ou après un gros orage, il peut être glissant.

+33 4 79 08 79 08

English : Hike along the penstock (large water pipes) Loop walk

A superb combination near Pralognan, an itinerary steeped in history and (hydro)electricity. This route is located on a north-facing slope. In wet weather or after a heavy storm, it can be slippery.

Deutsch :

Eine tolle Kombination in der Nähe von Pralognan, eine Route voller Geschichte und (Hydro-)Elektrizität. Diese Route befindet sich auf einem Nordhang. Bei Regen oder nach einem schweren Gewitter kann es rutschig sein.

Italiano :

Una superba combinazione vicino a Pralognan, un percorso ricco di storia e di (idro)elettricità. Questo percorso si trova su un pendio esposto a nord. In caso di pioggia o dopo un forte temporale, può essere scivoloso.

Español : Ruta de la tubería forzada paseo circular

Una magnífica combinación cerca de Pralognan, una ruta cargada de historia y (hidro)electricidad. Esta ruta se encuentra en una pendiente orientada al norte. Con tiempo húmedo o tras una fuerte tormenta, puede resultar resbaladiza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme