Itinéraire de randonnée pédestre Sentier botanique et écologique de Centron Aime-la-Plagne Savoie

Itinéraire de randonnée pédestre Sentier botanique et écologique de Centron

Itinéraire de randonnée pédestre Sentier botanique et écologique de Centron Centron 73210 Aime-la-Plagne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez la botanique de la base de loisirs et l’écologie du barrage de Centron

English : Hiking route Centron botanical and ecological trail

Discover the botany in the leisure park and the ecological aspect of Centron dam

Deutsch : Wanderroute: Botanischer und ökologischer Pfad von Centron

Entdecken Sie die Botanik der Freizeitanlage und die Ökologie des Centron-Staudamms.

Italiano :

Scoprire la botanica del centro ricreativo e l’ecologia della diga del Centron

Español :

Descubra la botánica del centro de ocio y la ecología del embalse de Centron

