Itinéraire de randonnée pédestre Sentier du Bief Bovet Aime-la-Plagne Savoie

Itinéraire de randonnée pédestre Sentier du Bief Bovet Montalbert 1600 73210 Aime-la-Plagne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Suivez ce drôle de canal d’irrigation édifié au XIIIe siècle et qui serpente le long d’un sentier de découverte facile et ombragé. Un véritable havre de fraicheur bienvenu quand la canicule se fait sentir en vallée.

https://www.la-plagne.com/plagne-montalbert +33 4 79 09 77 33

English : Hiking trail: Bief Bovet

The trail follows an irrigation canal built in the 13th century, winding along an easy, shady path. It is a breath of fresh air when the temperatures rise in the valley.

Deutsch :

Folgen Sie diesem seltsamen Bewässerungskanal, der im 13. Jahrhundert erbaut wurde und sich auf einem einfachen, schattigen Entdeckungspfad entlangschlängelt. Eine wahre Oase der Frische, die willkommen ist, wenn die Hitzewelle im Tal spürbar wird.

Italiano :

Seguite questo strano canale di irrigazione costruito nel XIII secolo, che si snoda lungo un sentiero di scoperta facile e ombreggiato. Una gradita oasi di refrigerio quando l’ondata di caldo si fa sentire nella valle.

Español :

Siga esta extraña acequia construida en el siglo XIII, que serpentea por un sendero de descubrimiento fácil y sombreado. Un bienvenido remanso de frescor cuando la ola de calor se deja sentir en el valle.

