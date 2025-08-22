Itinéraire de randonnée pédestre Sentier du Grand Bief Granier Aime-la-Plagne Savoie

Itinéraire de randonnée pédestre Sentier du Grand Bief Granier

Parcours ludique vous proposant de plonger dans l’histoire de ce cours d’eau artificiel et de découvrir une nature préservée. Sentier fraicheur !

English : Hiking route Grand Bief trail Granier

A fun walk that will plunge you into the history of this manmade waterway though unspoiled natural surroundings. A cool walk!

Deutsch : Wanderweg: Sentier du Grand Bief Granier

Ein spielerischer Weg, der Sie in die Geschichte dieses künstlichen Wasserlaufs eintauchen und eine geschützte Natur entdecken lässt. Frischer Pfad!

Italiano :

Un percorso ludico che vi porta nella storia di questo corso d’acqua artificiale e vi fa scoprire una natura preservata. Un percorso di freschezza!

Español :

Un recorrido lúdico que le adentrará en la historia de esta vía navegable artificial y le permitirá descubrir una naturaleza preservada. ¡El sendero de la frescura!

