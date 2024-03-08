Itinéraire découverte Nationale 7 historique Lapalisse Allier

Itinéraire découverte Nationale 7 historique Lapalisse Allier vendredi 1 août 2025.

Itinéraire découverte Nationale 7 historique

Itinéraire découverte Nationale 7 historique Lapalisse et communes environnantes 03120 Lapalisse Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Visite libre avec dépliant. Parcourez la mythique Route des vacances en Pays de Lapalisse. Grâce à une signalétique, vous découvrirez son patrimoine plaques, fresques, auberges, pont… Possibilité de visite audioguidée et visite groupe sur demande.

https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39

English : Discovery route of historical N7

Free visit. Thanks to a leaflet (tourist office), cross over the legendary Holidays Road through Pays de Lapalisse. Thanks to the signage, you will discover its vintage heritage plate, fresco, hostels, bridge… Audioguided visit and group visit on request.

Deutsch :

Freie Besichtigung mit Faltblatt. Befahren Sie die mythische Ferienstraße im Pays de Lapalisse. Dank einer Beschilderung entdecken Sie sein Kulturerbe: Tafeln, Fresken, Gasthäuser, Brücke… Audioguide und Gruppenbesuche auf Anfrage möglich.

Italiano :

Visita gratuita con opuscolo. Passeggiate lungo il mitico itinerario di vacanza del Pays de Lapalisse. Grazie a una segnaletica, scoprirete il suo patrimonio: targhe, affreschi, locande, ponti… Possibilità di visita audio-guidata e di visita di gruppo su richiesta.

Español :

Visita gratuita con folleto. Pasee por la mítica ruta de vacaciones del Pays de Lapalisse. Gracias a una señalización, descubrirá su patrimonio: placas, frescos, posadas, puente… Posibilidad de visita audioguiada y en grupo previa petición.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme