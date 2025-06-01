Itinéraire des carrières Forbach Moselle

Partez à la découverte du passé minier du territoire de la Communauté d’Agglomération de Forbach, en passant par Forbach, Petite-Rosselle et Schoeneck, au travers de deux carrières, la Carrière Simon et la Carrière Centrale, vestiges de l’activité charbonnière. Profitez de la Carrière Simon à Schoeneck, aux airs de canyon, et de sa vue mémorable sur le lac en formation. Rejoignez ensuite le Parc Explor Wendel, à Petite-Rosselle, site muséographique, via la Carrière Centrale et le Terril Wendel, bien connu des vététistes, avec son panorama à couper le souffle.

English :

Discover the mining past of the Communauté d?Agglomération de Forbach, via Forbach, Petite-Rosselle and Schoeneck, through two quarries, the Carrière Simon and the Carrière Centrale, remnants of coal mining activity. Enjoy the canyon-like Carrière Simon in Schoeneck, with its memorable view of the lake in formation. Then head for the Parc Explor Wendel in Petite-Rosselle, a museum site, via the Carrière Centrale and the Terril Wendel, a popular spot for mountain bikers, with its breathtaking panorama.

Deutsch :

Entdecken Sie die Vergangenheit des Bergbaus in der Communauté d’Agglomération de Forbach, die durch Forbach, Petite-Rosselle und Schoeneck führt. Besuchen Sie zwei Steinbrüche, die Carrière Simon und die Carrière Centrale, die Überbleibsel des Kohlebergbaus sind. Genießen Sie den Canyon-ähnlichen Steinbruch Simon in Schoeneck und den unvergesslichen Blick auf den entstehenden See. Über die Carrière Centrale und die bei Mountainbikern bekannte Wendelhalde mit ihrem atemberaubenden Panorama gelangen Sie dann zum Parc Explor Wendel in Petite-Rosselle, einem Museumsgelände.

Italiano :

Scoprite il passato minerario della Communauté d’Agglomération de Forbach, passando per Forbach, Petite-Rosselle e Schoeneck, attraverso due cave, la Carrière Simon e la Carrière Centrale, resti dell’attività estrattiva del carbone. A Schoeneck si può ammirare la Carrière Simon, simile a un canyon, con una vista memorabile sul lago in costruzione. Quindi, si prosegue verso il Parc Explor Wendel a Petite-Rosselle, sito museale, passando per la Carrière Centrale e il Terril Wendel, ben noto agli appassionati di mountain bike, con il suo panorama mozzafiato.

Español :

Descubra el pasado minero de la Communauté d’Agglomération de Forbach, pasando por Forbach, Petite-Rosselle y Schoeneck, a través de dos canteras, la Carrière Simon y la Carrière Centrale, vestigios de la actividad minera del carbón. Disfrute del cañón de la Carrière Simon en Schoeneck, con su memorable vista del lago en formación. A continuación, diríjase al Parc Explor Wendel en Petite-Rosselle, un lugar museístico, pasando por la Carrière Centrale y el Terril Wendel, bien conocido por los ciclistas de montaña, con su impresionante panorama.

