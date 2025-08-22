Itinéraire / exposition pédagogique Chamrousse Isère

Itinéraire exposition pédagogique

Itinéraire exposition pédagogique 680 route des Trolles 38410 Chamrousse Isère Auvergne-Rhône-Alpes

À côté de la Maison du Patrimoine et de l’Environnement, aux portes des grandes zones naturelles de Belledonne, vous pourrez découvrir un petit itinéraire avec une exposition pédagogique permanente en extérieur.

English : Educational panels

Next to Chamrousse heritage and environment centre, at the gateway to the large natural areas of Belledonne, you can discover a small trail with a permanent outdoor educational exhibition.

Deutsch : Route pädagogische Ausstellung

Neben dem Haus des Kulturerbes und der Umwelt, am Tor zu den großen Naturgebieten der Belledonne, können Sie eine kleine Route mit einer pädagogischen Dauerausstellung im Freien entdecken.

Italiano :

Accanto alla Maison du Patrimoine et de l’Environnement, alle porte delle grandi aree naturali della Belledonne, si può scoprire un piccolo itinerario con una mostra didattica permanente all’aperto.

Español :

Junto a la Maison du Patrimoine et de l’Environnement, a las puertas de los grandes espacios naturales de la Belledonne, podrá descubrir un pequeño itinerario con una exposición educativa permanente al aire libre.

