Itinéraire Historisque Tours-en-Savoie Savoie

Itinéraire Historisque

Itinéraire Historisque Départ de la mairie 73790 Tours-en-Savoie Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez l’Itinéraire Historisque à Tours en Savoie, aux portes de la Tarentaise et l’histoire d’un village de montagne qui, au fil des siècles, a appris à vivre avec les risques majeurs qui le menacent.

English : Historisk Trail

As a family, the HistoRisk trail will teach you how the people who live in Tours en Savoie adapted to the local topography and to the mountains’inherent risks.

Deutsch : Mairie

Entdecken Sie die Itinéraire Historisque in Tours in Savoyen, am Tor zur Tarentaise, und die Geschichte eines Bergdorfes, das im Laufe der Jahrhunderte gelernt hat, mit den großen Risiken, die es bedrohen, zu leben.

Italiano :

Scoprite l’ Itinéraire Historisque di Tours in Savoia, alle porte della regione della Tarentaise, e la storia di un villaggio di montagna che, nel corso dei secoli, ha imparato a convivere con i grandi rischi che lo minacciano.

Español : Mairie

Descubra el Itinéraire Historisque de Tours, en Saboya, a las puertas de la región de la Tarentaise, y la historia de un pueblo de montaña que, a lo largo de los siglos, ha aprendido a convivir con los grandes riesgos que lo amenazan.

