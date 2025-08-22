Itinéraire patrimonial dans la Meuse Duilio Donzelli Lacroix-sur-Meuse Meuse

Itinéraire patrimonial dans la Meuse Duilio Donzelli Adultes Voiture

Itinéraire patrimonial de 26 étapes à travers le département, la Meuse rend hommage à l’artiste italien Duilio Donzelli (1882-1966) qui a participé à la reconstruction consécutive à la Grande Guerre.

L’artiste a réalisé plus d’une centaine d’œuvres dans 60 communes de Meuse.

Les œuvres les plus significatives se trouvent dans les églises de Maizey, Mécrin, Haraumont, Véry Lacroix sur Meuse, Hannnonville-sous-les-Côtes.

Une brochure répertoriant ce patrimoine remarquable est disponible.

https://musees-meuse.fr/ +33 3 29 90 70 50

English :

A 26-stop heritage itinerary across the Meuse department pays tribute to the Italian artist Duilio Donzelli (1882-1966), who took part in the reconstruction effort following the Great War.

The artist created over a hundred works in 60 Meuse communes.

The most significant works can be found in the churches of Maizey, Mécrin, Haraumont, Véry Lacroix sur Meuse and Hannnonville-sous-les-Côtes.

A brochure listing this remarkable heritage is available.

Deutsch :

Auf der 26 Etappen umfassenden Route des Kulturerbes durch das Département Meuse wird der italienische Künstler Duilio Donzelli (1882-1966) geehrt, der am Wiederaufbau nach dem Ersten Weltkrieg beteiligt war.

Der Künstler schuf mehr als 100 Werke in 60 Gemeinden des Departements Meuse.

Die bedeutendsten Werke befinden sich in den Kirchen von Maizey, Mécrin, Haraumont, Véry Lacroix sur Meuse und Hannnonville-sous-les-Côtes.

Eine Broschüre, in der dieses bemerkenswerte Kulturerbe aufgelistet ist, ist erhältlich.

Italiano :

Un percorso di 26 tappe attraverso il dipartimento della Mosa rende omaggio all’artista italiano Duilio Donzelli (1882-1966), che partecipò allo sforzo di ricostruzione dopo la Grande Guerra.

L’artista ha realizzato più di cento opere in 60 comuni della Mosa.

Le opere più significative si trovano nelle chiese di Maizey, Mécrin, Haraumont, Véry Lacroix sur Meuse e Hannnonville-sous-les-Côtes.

È disponibile un opuscolo che elenca questo notevole patrimonio.

Español :

Un itinerario patrimonial de 26 etapas por el departamento del Mosa rinde homenaje al artista italiano Duilio Donzelli (1882-1966), que participó en la reconstrucción tras la Gran Guerra.

El artista realizó más de cien obras en 60 municipios del Mosa.

Las obras más significativas se encuentran en las iglesias de Maizey, Mécrin, Haraumont, Véry Lacroix sur Meuse y Hannnonville-sous-les-Côtes.

Hay disponible un folleto que recoge este notable patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’information touristique Lorrain