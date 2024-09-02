Itinéraire pédestre Au fil du Thiou industriel Annecy Haute-Savoie

Rue de la gare 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Au fil du Thiou industriel est un itinéraire qui permet une promenade le long du Thiou depuis l’île Saint-Joseph à Annecy jusqu’à l’ancien site des forges de Cran. Un voyage autour de l’histoire ancienne, moderne et contemporaine.

English : Ballad in the course of the industrial Thiou

In the course of industrial Thiou is a route which allows a walk along Thiou since the island Saint Joseph Annecy up to the site of the forges of Notch. A journey around the ancient, modern and contemporary history.

Deutsch : Au fil du Thiou industriel

Au fil du Thiou industriel ist eine Route, die einen Spaziergang entlang des Flusses Thiou von der Insel Saint-Joseph in Annecy bis zum ehemaligen Standort der Schmieden von Cran ermöglicht. Eine Reise rund um die alte, moderne und zeitgenössische Geschichte.

Italiano :

Au fil du Thiou industriel è un itinerario che permette di percorrere il Thiou dall’Ile Saint-Joseph di Annecy fino all’antico sito delle fucine di Cran. Un viaggio attraverso la storia antica, moderna e contemporanea.

Español : Au fil du Thiou industriel

Au fil du Thiou industriel es un itinerario que permite recorrer el Thiou desde la isla de Saint-Joseph en Annecy hasta el antiguo emplazamiento de las fraguas Cran. Un viaje por la historia antigua, moderna y contemporánea.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-02 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme