Itinéraire pédestre du refuge du Plan des Gouilles Champagny-en-Vanoise Savoie

Itinéraire pédestre du refuge du Plan des Gouilles

Itinéraire pédestre du refuge du Plan des Gouilles Champagny le Haut 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Grimpez en forêt sur le versant nord du vallon par un sentier atteignant une combe et s’élevant le long d’une arête jusqu’au refuge du Plan des Gouilles.

+33 4 79 55 06 55

English : Hiking to the Plan des Gouilles refuge

Walk up into the forest on the northern side of the dale taking a path to a combe and rising up along a ridge up to the refuge Plan des Gouilles.

Deutsch : Wanderweg zur Plan des Gouilles-Hütte

Steigen Sie im Wald auf der Nordseite des Tals über einen Pfad auf, der eine Senke erreicht und entlang eines Grats zur Plan des Gouilles-Hütte aufsteigt.

Italiano :

Si sale attraverso il bosco sul lato nord della valle lungo un sentiero che raggiunge una combe e sale lungo una cresta fino al rifugio Plan des Gouilles.

Español :

Suba por el bosque de la vertiente norte del valle por un sendero que llega a una combe y asciende por una cresta hasta el refugio del Plan des Gouilles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme