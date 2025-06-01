Itinéraire pédestre La Chapelle du Bozelet depuis le sommet de la télécabine Champagny-en-Vanoise Savoie

Depuis le sommet de la tétécabine, explorez le versant sud de Champagny en Vanoise en passant par les Combes pour arriver au sommet du Mont de la Guerre et à la Chapelle du Bozelet. Enivrez-vous d’une magnifique vue panoramique.

https://www.la-plagne.com/champagny-en-vanoise +33 4 79 55 06 55

English : Walking route to La Chapelle du Bozelet from the top of the gondola lift

From the top of the cable car, explore the southern slope of Champagny en Vanoise via Les Combes to reach the summit of Mont de la Guerre and the Bozelet Chapel. Enjoy a magnificent panoramic view.

Deutsch : Wanderroute La Chapelle du Bozelet von der Spitze der Seilbahn aus

Erkunden Sie vom Gipfel der Tétécabine aus den Südhang von Champagny en Vanoise über Les Combes bis zum Gipfel des Mont de la Guerre und der Chapelle du Bozelet. Berauschen Sie sich an einem herrlichen Panoramablick.

Italiano :

Dalla cima della tetécabine, esplorate il versante meridionale di Champagny en Vanoise passando per Les Combes fino alla cima del Mont de la Guerre e alla Chapelle du Bozelet. Ammirate le magnifiche viste panoramiche.

Español :

Desde la cima de la tetécabine, explore las laderas meridionales de Champagny en Vanoise a través de Les Combes hasta la cumbre del Mont de la Guerre y la Chapelle du Bozelet. Disfrute de las magníficas vistas panorámicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme