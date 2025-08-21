Itinéraire pédestre La Chapelle du Bozelet Champagny-en-Vanoise Savoie

Itinéraire pédestre La Chapelle du Bozelet

Parking de la télécabine 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Explorez le versant sud de Champagny en Vanoise en passant par les Combes pour arriver au sommet du Mont de la Guerre et à la Chapelle du Bozelet. Enivrez-vous d’une magnifique vue panoramique.

https://www.la-plagne.com/champagny-en-vanoise +33 4 79 55 06 55

English : The Bozelet Chapel

Explore the southern slope of Champagny en Vanoise via Les Combes to reach the summit of Mont de la Guerre and the Bozelet Chapel. Enjoy a magnificent panoramic view.

Deutsch : Wanderroute La Chapelle du Bozelet

Erkunden Sie den Südhang von Champagny en Vanoise über Les Combes bis zum Gipfel des Mont de la Guerre und der Chapelle du Bozelet. Berauschen Sie sich an einem herrlichen Panoramablick.

Italiano :

Esplorate le pendici meridionali di Champagny en Vanoise passando per Les Combes fino alla cima del Mont de la Guerre e alla Chapelle du Bozelet. Ammirate le magnifiche viste panoramiche.

Español :

Explore las laderas meridionales de Champagny en Vanoise por Les Combes hasta la cima del Mont de la Guerre y la Chapelle du Bozelet. Disfrute de las magníficas vistas panorámicas.

