Itinéraire pédestre La forêt du Miollet Champagny-en-Vanoise Savoie

Itinéraire pédestre La forêt du Miollet Champagny-en-Vanoise Savoie vendredi 1 août 2025.

Itinéraire pédestre La forêt du Miollet

Itinéraire pédestre La forêt du Miollet 380 rue des Hauts du Crey 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Prenez la télécabine et empruntez un sentier à travers bois qui vous fait passer par les hameaux des Combes et la piste des Bois (piste de ski l’hiver). Itinéraire agréable et facile, tout en descente. Profitez du soleil et de la vue sur les sommets !

+33 4 79 55 06 55

English : Walking itinerary La forêt du Miollet

Take the gondola and enter the path through the woods. You walk down through little hamlets (Les Combes). Nice and easy downhill trail. Enjoy the beautiful view over the peaks!

Deutsch : Wanderroute Der Wald von Miollet

Nehmen Sie die Seilbahn und folgen Sie einem Pfad durch den Wald, der Sie an den Weilern Les Combes und der Piste des Bois (im Winter Skipiste) vorbeiführt. Angenehme und einfache Route, alles bergab. Genießen Sie die Sonne und die Aussicht auf die Gipfel!

Italiano :

Prendete la cabinovia e seguite un sentiero attraverso il bosco, passando per le frazioni di Les Combes e le pistes des Bois (piste da sci in inverno). Si tratta di un percorso piacevole e facile, tutto in discesa. Godetevi il sole e la vista sulle cime!

Español :

Tome el telecabina y siga un sendero por el bosque, pasando por las aldeas de Les Combes y las pistes des Bois (pistas de esquí en invierno). Se trata de un recorrido agradable y fácil, todo cuesta abajo. Disfrute del sol y de las vistas de las cumbres

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme