Itinéraire pédestre La Pointe de la Vélière Champagny-en-Vanoise Savoie

Itinéraire pédestre La Pointe de la Vélière

Itinéraire pédestre La Pointe de la Vélière 426 Rue des Hauts du Crey 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Prenez une gorgée d’air et de soleil en randonnant sur le versant sud de Champagny en Vanoise en passant par la Combe des Arriérés et profitez d’une vue panoramique à couper le souffle.

+33 4 79 55 06 55

English : Walking itinerary La Pointe de la Vélière

Get some fresh air at the top of the moutains hiking on the southern slope of Champagny en Vanoise through the Combe des Arriérés and take pleasure from a breathtaking panoramic view.

Deutsch : Wanderroute La Pointe de la Vélière

Nehmen Sie einen Schluck Luft und Sonne, wenn Sie auf der Südseite von Champagny en Vanoise über die Combe des Arriérés wandern und dabei einen atemberaubenden Panoramablick genießen.

Italiano :

Prendete un sorso d’aria e di sole mentre percorrete le pendici meridionali di Champagny en Vanoise attraverso la Combe des Arriérés e godete di viste panoramiche mozzafiato.

Español :

Tome un sorbo de aire y sol mientras recorre las laderas meridionales de Champagny en Vanoise por la Combe des Arriérés y disfruta de impresionantes vistas panorámicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme