Itinéraire pédestre L’Alpage de Froide Fontaine Champagny-en-Vanoise Savoie

Itinéraire pédestre L’Alpage de Froide Fontaine

Itinéraire pédestre L’Alpage de Froide Fontaine Champagny le Haut 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Grimpez par ce beau sentier situé à Champagny-le-Haut et qui vous conduit sur le versant sud du vallon, dans les pentes d’herbe menant au chalet d’alpage du Lécheron. Vue splendide sur le vallon !

English : Walking itinerary Alpage de Froide Fontaine

Walk up on this beautiful path located in Champagny-le-Haut taking you on the southern side of the small valley, in the grassy slopes up to the alpine chalet of Lécheron. Amazing view guaranteed!

Deutsch : Route für Wanderer Die Alpage de Froide Fontaine

Klettern Sie auf diesem schönen Weg in Champagny-le-Haut, der Sie auf die Südseite des Tals führt, in die Grashänge, die zur Almhütte Lécheron führen. Herrliche Aussicht auf das Tal!

Italiano :

Salite su questo bel sentiero a Champagny-le-Haut, sul lato sud della valle, sui pendii erbosi che portano allo chalet di montagna Lécheron. Magnifica vista sulla valle!

Español :

Suba por este hermoso sendero de Champagny-le-Haut, en la vertiente sur del valle, por las laderas cubiertas de hierba que conducen al chalet de montaña Lécheron. ¡Magníficas vistas sobre el valle!

