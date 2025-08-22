Itinéraire pédestre L’Alpage de Lécheron Champagny-en-Vanoise Savoie

Itinéraire pédestre L’Alpage de Lécheron

Grimpez par ce beau sentier situé à Champagny le Haut et qui vous conduit sur le versant sud du vallon, dans les pentes d’herbe menant au chalet d’alpage du Lécheron. Vue splendide sur le vallon !

Walk up on this beautiful path located in Champagny le Haut taking you on the southern side of the small valley, in the grassy slopes up to the alpine chalet of Lécheron. Amazing view guaranteed!

Klettern Sie auf diesem schönen Weg, der sich in Champagny le Haut befindet und Sie auf die Südseite des Tals führt, in die Grashänge, die zur Alphütte Lecheron führen. Herrliche Aussicht auf das Tal!

Salite su questo bellissimo sentiero a Champagny le Haut, che vi porta sul versante sud della valle, fino ai pendii erbosi che conducono allo chalet dell’alpeggio Lécheron. Magnifica vista sulla valle!

Suba por este hermoso sendero de Champagny le Haut, que le lleva por la vertiente sur del valle, hasta las laderas cubiertas de hierba que conducen al chalet de pastos de montaña Lécheron. ¡Magníficas vistas sobre el valle!

