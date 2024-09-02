Itinéraire pédestre Le cercle du lac De la presqu’île d’Albigny au Petit Port d’Annecy-le-Vieux Annecy Haute-Savoie

Itinéraire pédestre Le cercle du lac De la presqu’île d’Albigny au Petit Port d’Annecy-le-Vieux avenue de la Mavéria 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le cercle du lac De la presqu’île d’Albigny au Petit Port d’Annecy-le-Vieux propose de poursuivre le circuit du cercle de lac pour un parcours entre lac et terre autour du patrimoine naturel et de l’histoire du territoire depuis 5000 ans.

English : Itinéraire piéton Le cercle du lac De la presqu’île d’Albigny au Petit Port d’Annecy-le-Vieux

The circle of the lake From the peninsula of Albigny to the Small Port of Annecy-le-Vieux suggests pursuing the circuit of the circle of lake for a route between lake and earth around the natural heritage and the history of the territory since 5000 years.

Deutsch : Itinéraire piéton Le cercle du lac De la presqu’île d’Albigny au Petit Port d’Annecy-le-Vieux

Le cercle du lac De la presqu’île d’Albigny au Petit Port d’Annecy-le-Vieux schlägt vor, den Rundweg des Seekreises fortzusetzen, für einen Rundgang zwischen See und Land rund um das Naturerbe und die 5000-jährige Geschichte der Region.

Italiano :

Il cerchio del lago Dalla penisola di Albigny al Petit Port d’Annecy-le-Vieux propone di continuare il circuito del cerchio del lago per un viaggio tra lago e terra intorno al patrimonio naturale e alla storia del territorio da 5000 anni.

Español : Itinéraire piéton Le cercle du lac De la presqu’île d’Albigny au Petit Port d’Annecy-le-Vieux

El círculo lacustre De la península de Albigny al Petit Port d’Annecy-le-Vieux propone continuar el circuito del círculo lacustre para un viaje entre el lago y la tierra en torno al patrimonio natural y la historia del territorio desde hace 5000 años.

