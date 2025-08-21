Itinéraire pédestre Le Châtelard Les Montagnettes Champagny-en-Vanoise Savoie

Itinéraire pédestre Le Châtelard Les Montagnettes

Itinéraire pédestre Le Châtelard Les Montagnettes Rue des Dardets 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Admirez un très beau panorama sur le Grand Bec, la vallée de Pralognan et les glaciers de la Vanoise en arpentant ce charmant sentier qui grimpe à travers bois vers les alpages.

+33 4 79 55 06 55

English : Walking route Le Châtelard Les Montagnettes

Behold a very nice view over the Vanoise glaciers, the valley of Pralognan, the Grand Bec hiking on this trail to mountain pasture.

Deutsch : Wanderweg Le Châtelard Les Montagnettes

Bewundern Sie ein wunderschönes Panorama auf den Grand Bec, das Tal von Pralognan und die Gletscher der Vanoise, wenn Sie diesen charmanten Pfad entlanggehen, der durch den Wald zu den Almen hinaufsteigt.

Italiano :

Ammirate il panorama mozzafiato del Grand Bec, della valle del Pralognan e dei ghiacciai della Vanoise mentre seguite questo affascinante sentiero che sale attraverso i boschi verso gli alpeggi.

Español :

Admire el impresionante panorama del Grand Bec, el valle de Pralognan y los glaciares de la Vanoise mientras recorre este encantador sendero que asciende por el bosque hacia los pastos de montaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme