Itinéraire pédestre les bords de l’Arve De Gaillard à Arthaz Gaillard Haute-Savoie

Itinéraire pédestre les bords de l’Arve De Gaillard à Arthaz Chemin des Chenevières 74240 Gaillard Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade en bordure de l’Arve offre aux promeneurs comme aux VTTistes un moment de détente et de découverte de la faune et de la flore locale ainsi que de magnifiques points de vue sur le Salève

https://riviere-arve.org/sm3a-syndicat-mixte-d-amenagement-de-l-arve-et-de-ses-affluents/chemin-de-l-Arve-du-Leman-au-Mont-Blanc/chemin-de-l-Arve-gaillard-arthaz +33 4 50 95 07 10

English : Hiking loop les bords de l’Arve De Gaillard à Arthaz

This walk along the Arve offers both walkers and mountain bikers a moment of relaxation and discovery of local fauna and flora as well as magnificent viewpoints of the massif du Salève

Deutsch : Rundwanderweg les bords de l’Arve De Gaillard à Arthaz

Dieser Weg entlang der Arve bietet Spaziergängern wie Mountainbikern Gelegenheit, sich zu erholen und die lokale Tier- und Pflanzenwelt zu entdecken, dazu herrliche Ausblicke auf den Salève.

Italiano :

Questa passeggiata lungo le rive dell’Arve offre agli escursionisti e agli appassionati di mountain bike la possibilità di rilassarsi e di scoprire la flora e la fauna locali, oltre a magnifiche viste sulla Salève.

Español : Ruta les bords de l’Arve De Gaillard à Arthaz

Este paseo a orillas del Arve ofrecerá a los paseantes, así como a los ciclistas, un momento de descanso y descubrimiento de la fauna y flora local, así como magníficas vistas al macizo del Saleve

