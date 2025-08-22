Itinéraire pédestre Sentier de Lornaz Verchaix Haute-Savoie

Itinéraire pédestre Sentier de Lornaz

Itinéraire pédestre Sentier de Lornaz Eglise de Verchaix 74440 Verchaix Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une promenade agréable et instructive,au départ de Verchaix. Sur le parcours, 15 panneaux thématiques sur des sujets très variés tels que la faune, la flore, le patrimoine architectural….

  +33 4 50 34 49 36

English : Walking itinerary: Sentier de Lornaz

A pleasant and informative hike,starting atVerchaix. On the walk, 15 thematic panels on a variety of subjects such as the fauna, the flora, the architectural heritage ….

Deutsch :

Ein angenehmer und lehrreicher Spaziergang,der in Verchaix beginnt. Auf der Strecke befinden sich 15 Thementafeln zu sehr unterschiedlichen Themen wie Fauna, Flora, architektonisches Erbe….

Italiano :

Una passeggiata piacevole e istruttiva, con partenza da Verchaix. Lungo il percorso, 15 pannelli tematici su un’ampia varietà di argomenti come la fauna, la flora e il patrimonio architettonico….

Español :

Un paseo agradable e instructivo que parte de Verchaix. En el recorrido, 15 paneles temáticos sobre una gran variedad de temas como la fauna, la flora y el patrimonio arquitectónico….

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme