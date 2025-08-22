Itinéraire pédestre Sentier de Lornaz Verchaix Haute-Savoie
Itinéraire pédestre Sentier de Lornaz
Une promenade agréable et instructive,au départ de Verchaix. Sur le parcours, 15 panneaux thématiques sur des sujets très variés tels que la faune, la flore, le patrimoine architectural….
English : Walking itinerary: Sentier de Lornaz
A pleasant and informative hike,starting atVerchaix. On the walk, 15 thematic panels on a variety of subjects such as the fauna, the flora, the architectural heritage ….
Deutsch :
Ein angenehmer und lehrreicher Spaziergang,der in Verchaix beginnt. Auf der Strecke befinden sich 15 Thementafeln zu sehr unterschiedlichen Themen wie Fauna, Flora, architektonisches Erbe….
Italiano :
Una passeggiata piacevole e istruttiva, con partenza da Verchaix. Lungo il percorso, 15 pannelli tematici su un’ampia varietà di argomenti come la fauna, la flora e il patrimonio architettonico….
Español :
Un paseo agradable e instructivo que parte de Verchaix. En el recorrido, 15 paneles temáticos sobre una gran variedad de temas como la fauna, la flora y el patrimonio arquitectónico….
