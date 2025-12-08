Itinéraire piéton des Chavants Les Houches Haute-Savoie

Itinéraire piéton des Chavants

Itinéraire piéton des Chavants 74310 Les Houches Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une balade libre d’accès et facile pour ces 2 boucles d’environ 3km autour du lac des Chavants et qui se poursuit en forêt.

L’hiver et selon les conditions cette boucle peut se pratiquer en ski de fond ou en raquette.

http://www.leshouches.com/ +33 4 50 55 50 62

English : Pedestrian track of Les Chavants

An easy loop of 3Km around the Chavants lake that continues in the forest. During the winter, depending on snow conditions, this can be done by crosscountry skiing or with snowshoes.

Deutsch : Wanderweg Les Chavants

Diese beiden Schleifen sind von circa 3 km um den See Les Chavants und bis in den Wald hinein sind frei zugänglich und können je nach Schneeverhältnissen mit Langlaufskiern oder zu Fuß zurückgelegt werden.

Italiano :

L’ingresso è libero a questi due circuiti di circa 3km intorno al lago dei Chavants, che proseguono nel bosco. Secondo la condizioni di innevamento, il circuito può essere effettuato a piedi o su sci di fondo.

Español : Sendero Chavants

Una práctica con acceso libre para estos dos itinerarios de unos 3 km alrededor del lago Chavants y que continúa en el bosque. Según las condiciones de nieve, este itinerario puede hacerse en esquí de fondo o en modo peatón.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme