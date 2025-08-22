Itinéraire piéton et ski de randonnée Col de la Madeleine Saint François Longchamp Savoie

Itinéraire piéton et ski de randonnée Col de la Madeleine

Itinéraire piéton et ski de randonnée Col de la Madeleine Départ dans la zone du Mollaret 73130 Saint François Longchamp Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Initiez-vous au ski de randonnée en toute sécurité grâce à notre itinéraire balisé pour débutants et intermédiaires.

Retrouvez également le même itinéraire en raquette.

https://stfrancois.labellemontagne.com/fr/ +33 4 79 84 37 15

English : Pedestrian and ski touring routes Col de la Madeleine

Learn to ski tour in complete safety thanks to our marked beginner and intermediate itinerary.

You can also follow the same route on snowshoes.

Deutsch :

Erlernen Sie das Skitourengehen in aller Sicherheit dank unserer markierten Route für Anfänger und Fortgeschrittene.

Die gleiche Route können Sie auch mit Schneeschuhen zurücklegen.

Italiano :

Cimentatevi nello scialpinismo in tutta sicurezza grazie al nostro itinerario segnalato per principianti e intermedi.

È possibile seguire lo stesso itinerario anche con le racchette da neve.

Español :

Pruebe el esquí de travesía con total seguridad en nuestro itinerario marcado para principiantes e intermedios.

También puedes seguir el mismo itinerario con raquetas de nieve.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme