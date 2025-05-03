Itinéraire raquettes Le Sotré (6) Gérardmer Vosges
Durée : 60 Distance : 1700.0
Boucle située au départ du domaine skiable nordique Gérardmer Stations, parking Les Hautes Vannes.
Itinéraire en accès libre balisé de 1,7 km (temps moyen estimé 1h).
Une brochure est disponible à l’Office de Tourisme de Gérardmer et à l’accueil du domaine alpin Gérardmer Stations.
Facile
https://gerardmer-stations.com/ +33 3 29 63 29 12
English :
Loop starting from Gérardmer Stations Nordic ski area, Les Hautes Vannes parking lot.
Itinerary of 1.7 km (average estimated time 1h).
A brochure is available from the Gérardmer Tourist Office and the Gérardmer Stations alpine ski area reception desk.
Deutsch :
Rundweg am Anfang des nordischen Skigebiets Gérardmer Stations, Parkplatz Les Hautes Vannes.
Markierte, frei zugängliche Route von 1,7 km Länge (geschätzte Durchschnittszeit 1 Stunde).
Eine Broschüre ist im Fremdenverkehrsamt von Gérardmer und am Empfang des alpinen Skigebiets Gérardmer Stations erhältlich.
Italiano :
Anello con partenza dal comprensorio sciistico nordico Gérardmer Stations, parcheggio Les Hautes Vannes.
Accesso gratuito, percorso segnalato di 1,7 km (tempo medio stimato 1 ora).
Un opuscolo è disponibile presso l’Ufficio del Turismo di Gérardmer e la reception del comprensorio sciistico di Gérardmer Stations.
Español :
Bucle con salida de la estación de esquí nórdico de Gérardmer, aparcamiento de Les Hautes Vannes.
Acceso libre, recorrido señalizado de 1,7 km (duración media estimada de 1 hora).
Folleto disponible en la Oficina de Turismo de Gérardmer y en la recepción del dominio esquiable de las estaciones de Gérardmer.
