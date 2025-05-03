Itinéraire raquettes Le Sotré (6) Gérardmer Vosges

Itinéraire raquettes Le Sotré (6) Gérardmer Vosges vendredi 1 août 2025.

Itinéraire raquettes Le Sotré (6) Adultes Raquettes Facile

Itinéraire raquettes Le Sotré (6) chemin des Hauts-Rupts 88400 Gérardmer Vosges Grand Est

Durée : 60 Distance : 1700.0 Tarif :

Boucle située au départ du domaine skiable nordique Gérardmer Stations, parking Les Hautes Vannes.

Itinéraire en accès libre balisé de 1,7 km (temps moyen estimé 1h).

Une brochure est disponible à l’Office de Tourisme de Gérardmer et à l’accueil du domaine alpin Gérardmer Stations.

Facile

https://gerardmer-stations.com/ +33 3 29 63 29 12

English :

Loop starting from Gérardmer Stations Nordic ski area, Les Hautes Vannes parking lot.

Itinerary of 1.7 km (average estimated time 1h).

A brochure is available from the Gérardmer Tourist Office and the Gérardmer Stations alpine ski area reception desk.

Deutsch :

Rundweg am Anfang des nordischen Skigebiets Gérardmer Stations, Parkplatz Les Hautes Vannes.

Markierte, frei zugängliche Route von 1,7 km Länge (geschätzte Durchschnittszeit 1 Stunde).

Eine Broschüre ist im Fremdenverkehrsamt von Gérardmer und am Empfang des alpinen Skigebiets Gérardmer Stations erhältlich.

Italiano :

Anello con partenza dal comprensorio sciistico nordico Gérardmer Stations, parcheggio Les Hautes Vannes.

Accesso gratuito, percorso segnalato di 1,7 km (tempo medio stimato 1 ora).

Un opuscolo è disponibile presso l’Ufficio del Turismo di Gérardmer e la reception del comprensorio sciistico di Gérardmer Stations.

Español :

Bucle con salida de la estación de esquí nórdico de Gérardmer, aparcamiento de Les Hautes Vannes.

Acceso libre, recorrido señalizado de 1,7 km (duración media estimada de 1 hora).

Folleto disponible en la Oficina de Turismo de Gérardmer y en la recepción del dominio esquiable de las estaciones de Gérardmer.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-03 par Système d’information touristique Lorrain