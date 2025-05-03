Itinéraire raquettes Les Cercêys (2) Gérardmer Vosges

vendredi 1 août 2025.

Adultes Raquettes Difficulté moyenne

20 chemin des Hauts-Rupts 88400 Gérardmer Vosges Grand Est

Durée : 120 Distance : 4400.0

Boucle située au départ du domaine skiable nordique Gérardmer Stations.

Itinéraire en accès libre balisé de 4,4 km (temps moyen estimé 2h).

Une brochure est disponible à l’Office de Tourisme de Gérardmer et à l’accueil du domaine alpin et nordique Gérardmer Stations.

Difficulté moyenne

https://gerardmer-stations.com/ +33 3 29 63 29 12

English :

Loop located at the start of the Gérardmer Stations Nordic ski area

Itinerary with free access, 4.4 km long (estimated average time 2 hours)

A brochure is available at the Gérardmer Tourist Office and at the reception desk of the Gérardmer Stations Alpine and Nordic ski area.

Deutsch :

Rundweg, der am Anfang des nordischen Skigebiets Gérardmer Stations liegt

Markierte, frei zugängliche Route von 4,4 km Länge (geschätzte Durchschnittszeit 2 Stunden)

Eine Broschüre ist im Fremdenverkehrsamt von Gérardmer und an der Rezeption des alpinen und nordischen Skigebiets Gérardmer Stations erhältlich.

Italiano :

Loop situato all’inizio del comprensorio di sci nordico Gérardmer Stations

Itinerario ad accesso libero, lungo 4,4 km (tempo medio stimato 2 ore)

Un opuscolo è disponibile presso l’Ufficio del Turismo di Gérardmer e presso la reception del comprensorio sciistico alpino e nordico di Gérardmer Stations.

Español :

Bucle situado en el inicio de la zona de esquí nórdico de las estaciones de Gérardmer

Itinerario con acceso libre, de 4,4 km de longitud (tiempo medio estimado de 2 horas)

Hay un folleto disponible en la Oficina de Turismo de Gérardmer y en la recepción del área de esquí alpino y nórdico de las estaciones de Gérardmer.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-03 par Système d’information touristique Lorrain