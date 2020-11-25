Itinéraire Sur les pas de Marc Chagall Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Itinéraire Sur les pas de Marc Chagall Chemin Sainte-Claire 06570 Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

De 1966 à 1985, Marc Chagall habita le village, peignant d’innombrables paysages de Saint-Paul de Vence sur le thème de l’amour couples enlacés et amoureux brandissant d’immenses bouquets de fleurs flottant dans des atmosphères vaporeuses…

+33 4 93 32 86 95

English : Itinerary In the footsteps of Marc Chagall

This lover of light and the Mediterranean land lived in Saint-Paul for nearly 20 years, tirelessly integrating the village and its ramparts in his paintings. Here, Marc Chagall painted his favourite theme, love, over and over again.

Deutsch :

Von 1966 bis 1985 lebte Marc Chagall in dem Dorf und malte unzählige Landschaftsbilder von Saint-Paul de Vence zum Thema Liebe: Umarmte Paare und Verliebte, die riesige Blumensträuße schwingen, die in dunstigen Atmosphären schweben…

Italiano :

Dal 1966 al 1985, Marc Chagall abitò a Saint Paul de Vence e vi dipinse innumerevoli paesaggi del paese aventi come tema l’amore: coppie abbracciate e innamorati con immensi mazzi di fiori svolazzanti in atmosfere sfumate…

Español :

De 1966 a 1985, Marc Chagall vivió en el pueblo, pintando innumerables paisajes de Saint-Paul de Vence sobre el tema del amor: parejas abrazadas y amantes blandiendo inmensos ramos de flores que flotan en atmósferas vaporosas…

