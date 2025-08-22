Itinéraire Tour des Secrets n°20 La Giettaz / Le Plan La Giettaz Savoie

Itinéraire Tour des Secrets n°20 La Giettaz Le Plan

Itinéraire Tour des Secrets n°20 La Giettaz Le Plan 73590 La Giettaz Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Circuit au départ du chef-lieu de la Giettaz jusqu’au hameau du Plan, entre Col des Aravis et Col du Jaillet.

Un voyage dans le temps et dans l’histoire de la Giettaz.

+33 4 79 32 91 90

English : Tour des Secrets n°20 itinerary La Giettaz Le Plan

From La Giettaz village centre as far as the hamlet of Le Plan, between the Col des Aravis and the Col du Jaillet. A journey through time and history of La Giettaz.

Deutsch : E-Trekkingbike-Route La Giettaz Le Plan

Die Route führt vom Dorf La Giettaz zum Weiler Le Plan, zwischen den Pässen Col des Aravis und Col du Jaillet.

Eine Zeitreise durch die Geschichte von La Giettaz.

Italiano :

Un tour dal capoluogo di La Giettaz alla frazione di Le Plan, tra il Col des Aravis e il Col du Jaillet.

Un viaggio nel tempo e nella storia di La Giettaz.

Español : Itinéraire VER La Giettaz Le Plan

Un recorrido desde la ciudad principal de La Giettaz hasta la aldea de Le Plan, entre el Col des Aravis y el Col du Jaillet.

Un viaje a través del tiempo y de la historia de La Giettaz.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-30 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme