Itinéraire Tourisme à Vélo Sur les traces de la vallée de Cayenne Nancy Meurthe-et-Moselle

Itinéraire Tourisme à Vélo Sur les traces de la vallée de Cayenne Adultes Vélo de route

Itinéraire Tourisme à Vélo Sur les traces de la vallée de Cayenne 54000 Nancy Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 13600.0 Tarif :

Nature et détente, à la découverte du canal de jonction aux 18 écluses

Itinéraire cyclable et route de Nancy à Richardménil Ludres

Au départ du Port de Plaisance de Nancy, traverser le pont qui enjambe le Canal de la Marne au Rhin pour rejoindre Les jardins d’eau et longer le chemin de halage en direction du sud. Continuer tout droit jusqu’à l’écluse de Laneuveville-dvt-Nancy (Seconde écluse depuis Nancy). Prendre le pont pour rejoindre le canal de jonction sur la gauche et continuer jusqu’au croisement de la D71. Vous pouvez l’emprunter pour rejoindre Fléville et son château XVIème (à 1,4 km) ou continuer sur l’itinéraire cyclable jusqu’au parking du grand giratoire de la D570 vers Ludres Richardménil.

http://www.tourisme-meurtheetmoselle.fr/ +33 3 83 94 51 90

English :

Nature and relaxation, discover the 18-lock junction canal

Cycle and road route Nancy to Richardménil Ludres

From the Nancy Marina, cross the bridge over the Canal de la Marne au Rhin to Les jardins d’eau and follow the towpath southwards. Continue straight on until you reach the Laneuveville-dvt-Nancy lock (second lock from Nancy). Take the bridge to join the junction canal on the left and continue to the D71 junction. You can take this to reach Fléville and its 16th-century château (1.4 km away), or continue on the cycle route to the parking lot at the large roundabout on the D570 towards Ludres Richardménil.

Deutsch :

Natur und Entspannung, auf der Entdeckung des Verbindungskanals mit seinen 18 Schleusen

Rad- und Straßenroute von Nancy nach Richardménil Ludres

Vom Jachthafen Nancy aus überqueren Sie die Brücke über den Canal de la Marne au Rhin in Richtung Les jardins d’eau und folgen dem Treidelpfad in Richtung Süden. Gehen Sie geradeaus bis zur Schleuse von Laneuveville-dvt-Nancy (Zweite Schleuse ab Nancy). Nehmen Sie die Brücke zum Verbindungskanal auf der linken Seite und fahren Sie weiter bis zur Kreuzung mit der D71. Sie können diese benutzen, um nach Fléville und seinem Schloss aus dem 16. Jahrhundert zu gelangen (1,4 km entfernt) oder weiter auf der Fahrradroute bis zum Parkplatz am großen Kreisel der D570 nach Ludres Richardménil fahren.

Italiano :

Natura e relax, alla scoperta del canale di derivazione a 18 chiuse

Percorso ciclabile e stradale da Nancy a Richardménil Ludres

Dalla Marina di Nancy, attraversare il ponte sul Canal de la Marne au Rhin fino a Les jardins d’eau e seguire l’alzaia verso sud. Proseguire dritto fino alla chiusa di Laneuveville-dvt-Nancy (seconda chiusa da Nancy). Prendere il ponte per raggiungere il canale di derivazione sulla sinistra e proseguire fino all’incrocio con la D71. Questa può essere percorsa fino a Fléville e al suo castello del XVI secolo (a 1,4 km di distanza) o proseguire sulla pista ciclabile fino al parcheggio della grande rotatoria sulla D570 in direzione di Ludres/Richardménil.

Español :

Naturaleza y relajación, descubriendo el canal de unión de 18 esclusas

Ruta en bicicleta y por carretera de Nancy a Richardménil Ludres

Desde el puerto deportivo de Nancy, cruce el puente sobre el Canal de la Marne au Rhin hasta Les jardins d’eau y siga el camino de sirga hacia el sur. Siga recto hasta la esclusa de Laneuveville-dvt-Nancy (segunda esclusa desde Nancy). Tome el puente para incorporarse al canal de unión a la izquierda y continúe hasta el cruce con la D71. Puede tomarla hasta Fléville y su castillo del siglo XVI (a 1,4 km) o continuar por la ruta ciclista hasta el aparcamiento de la gran rotonda de la D570 en dirección a Ludres/Richardménil.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Système d’information touristique Lorrain