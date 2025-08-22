Itinéraire VAE Circuit des 7 chapelles Val-d’Isère Savoie

Itinéraire VAE Circuit des 7 chapelles

Itinéraire VAE Circuit des 7 chapelles 73150 Val-d’Isère Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Choisissez le vélo à assistance électrique pour découvrir, avec peu d’effort, le cœur des vallées de Tarentaise Vanoise. Sur des chemins faciles et balisés, vous avez la promesse de profiter des plus beaux paysages et des pépites de notre territoire. !

https://www.valdisere.com/ +33 4 79 06 06 60

English :

Choose the electric bike to discover, with little effort, the heart of the valleys of Tarentaise Vanoise. On easy and marked paths, you have the promise to enjoy the most beautiful landscapes and nuggets of our territory !

Deutsch :

Wählen Sie das Fahrrad mit elektrischer Unterstützung, um mit wenig Anstrengung das Herz der Täler von Tarentaise Vanoise zu entdecken. Auf leichten und ausgeschilderten Wegen können Sie die schönsten Landschaften und Nuggets unserer Region genießen…!

Italiano :

Scegliete la bicicletta elettrica per scoprire, con poca fatica, il cuore delle valli della Tarentaise e della Vanoise. Su sentieri facili e segnalati, potrete godere dei più bei paesaggi e delle pepite del nostro territorio!

Español :

Elija la bicicleta eléctrica para descubrir, con poco esfuerzo, el corazón de los valles de la Tarentaise Vanoise. ¡Por caminos fáciles y señalizados, podrá disfrutar de los más bellos paisajes y pepitas de nuestro territorio !

