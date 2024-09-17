Itinéraire VAE Dôme de Vaugelaz Les Chapelles Savoie

Itinéraire VAE Dôme de Vaugelaz Les Chapelles Savoie vendredi 1 août 2025.

Itinéraire VAE Dôme de Vaugelaz

Itinéraire VAE Dôme de Vaugelaz 73700 Les Chapelles Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Cet été, choisissez le vélo à assistance électrique (VAE) pour découvrir, avec peu d’effort, la vallée de Tarentaise. Sur des chemins faciles et balisés, vous avez la promesse de profiter des plus beaux paysages et des pépites de notre territoire.

+33 4 79 07 12 57

English : Itinerary Electric Mountain Bike Dôme de Vaugelaz

This summer, choose the electric mountain bike to discover, with little effort, the Tarentaise valley. On easy and marked paths, you have the promise to enjoy the most beautiful landscapes and treasures of our territory.

Deutsch :

Wählen Sie diesen Sommer das Fahrrad mit elektrischer Unterstützung (VAE), um mit wenig Aufwand das Tal von Tarentaise zu entdecken. Auf leichten, ausgeschilderten Wegen können Sie die schönsten Landschaften und Nuggets unserer Region genießen.

Italiano :

Quest’estate, scegliete la bicicletta a pedalata assistita (VAE) per scoprire, con poco sforzo, la valle della Tarentaise. Su sentieri facili e segnalati, si possono ammirare i paesaggi più belli e le pepite del nostro territorio.

Español :

Este verano, elija la bicicleta con asistencia eléctrica (VAE) para descubrir, con poco esfuerzo, el valle de la Tarentaise. Por senderos fáciles y señalizados, podrá disfrutar de los más bellos paisajes y pepitas de nuestro territorio.

