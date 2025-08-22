Itinéraire VAE Les hameaux secrets Bozel Savoie

Itinéraire VAE Les hameaux secrets

Itinéraire VAE Les hameaux secrets Plan d’eau 73350 Bozel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Choisissez le vélo à assistance électrique (VAE) pour découvrir, avec peu d’effort la Tarentaise Vanoise.Sur des chemins faciles, balisés et peu fréquentés, vous avez la promesse de profiter des plus beaux paysages et des pépites du territoire.

http://www.valleedebozel.com/ +33 4 79 55 03 77

English : Itinerary electric bike Secret hamlets

Opt for an electric bike for an effortless sightseeing tour through the Tarentaise Vanoise valleys. Along quiet, easygoing, waymarked trails, the most beautiful scenery and delights of our region will open up before you.

Deutsch :

Wählen Sie das Fahrrad mit elektrischer Unterstützung (VAE), um mit wenig Aufwand die Tarentaise Vanoise zu entdecken. Auf leichten, markierten und wenig befahrenen Wegen können Sie die schönsten Landschaften und die Nuggets der Region genießen.

Italiano :

Scegliete una bicicletta a pedalata assistita (VAE) per scoprire la regione Tarentaise Vanoise con poco sforzo, su sentieri facili, ben segnalati e poco battuti, e godetevi i paesaggi e le chicche più belle della regione.

Español :

Elija una bicicleta con asistencia eléctrica (VAE) para descubrir la región de la Tarentaise Vanoise con poco esfuerzo, por caminos fáciles, bien señalizados y poco transitados, y disfrute de los más bellos paisajes y pepitas de la región.

