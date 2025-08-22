Itinéraire Vélo Brides-les-Bains Col de la Loze Les Allues Savoie

Itinéraire Vélo Brides-les-Bains Col de la Loze

Itinéraire Vélo Brides-les-Bains Col de la Loze BP 1 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le col de la Loze est déjà un col mythique emprunté par les plus grands cyclistes. Venez rouler sur un des cols les plus durs de France !

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : Cycling Itinerary Brides-les-Bains Col de la Loze

The Col de la Loze is already a mythical pass used by the greatest cyclists. Come and ride one of France’s toughest passes!

Deutsch : Brides-les-Bains Col de la Loze

Der Col de la Loze ist bereits ein legendärer Pass, der von den größten Radfahrern befahren wird. Kommen Sie und fahren Sie auf einem der härtesten Pässe Frankreichs!

Italiano :

Il Col de la Loze è già un passo leggendario utilizzato dai più grandi ciclisti. Venite a percorrere uno dei passi più difficili della Francia!

Español : Brides-les-Bains Col de la Loze

El Col de la Loze es ya un puerto legendario utilizado por los más grandes ciclistas. Venga y recorra uno de los puertos más duros de Francia

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme