Itinéraire Vélo Col de la Loze La Grande Boucle Les Allues Savoie

Itinéraire Vélo Col de la Loze La Grande Boucle

Itinéraire Vélo Col de la Loze La Grande Boucle BP 1 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une voie verte idéale pour une balade à vélo en famille ou entre amis, avec des paysages magnifiques.

https://www.meribel.net/   +33 4 79 08 60 01

English : Cycling Itinerary Col de la Loze La Grande Boucle

A greenway ideal for cycling with family or friends, with magnificent scenery.

Deutsch :

Ein idealer grüner Weg für eine Radtour mit der Familie oder mit Freunden, mit wunderschönen Landschaften.

Italiano :

Un percorso verde ideale per andare in bicicletta con la famiglia o con gli amici, con uno scenario magnifico.

Español :

Una ruta verde ideal para pedalear en familia o con amigos, con magníficos paisajes.

