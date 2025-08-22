Itinéraire vélo n°1 Balade à l’étang de la Mer Rouge Rosnay Indre

Itinéraire vélo n°1 Balade à l’étang de la Mer Rouge En VTC

Itinéraire vélo n°1 Balade à l’étang de la Mer Rouge Le Bouchet 36300 Rosnay Indre Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 11000.0 Tarif :

Cette balade au départ de la Maison du Parc, lieu emblématique du Parc naturel régional de la Brenne emmène le promeneur à vélo le long de la Mer Rouge l’un des plus vastes et des plus anciens étangs de Brenne.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Itinéraire vélo n°1 Ride to the Mer Rouge pond

This trail setting off from the Maison du Parc, a symbolic feature of La Brenne Regional Nature Park, will take you out along the Mer Rouge one of the biggest and oldest of all La Brenne’s myriad ponds.

Deutsch : Tour am Etang de la Mer Rouge Rundtour Nr. 1

Diese Tour ab dem Haus des Parks, dem emblematischen Ort des regionalen Naturparks Brenne, führt den Radwanderer am See Mer Rouge vorbei, einem der größten und ältesten Seen in der Brenne.

Italiano :

Questa passeggiata, che parte dalla Maison du Parc, luogo emblematico del Parco Naturale Regionale della Brenne, conduce il ciclista lungo la Mer Rouge, uno degli stagni più grandi e antichi della Brenne.

Español :

Este paseo, que parte de la Maison du Parc, lugar emblemático del Parque Natural Regional de Brenne, lleva al ciclista a lo largo del Mer Rouge, uno de los estanques más grandes y antiguos de Brenne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par SIT Centre-Val de Loire