Itinéraire vélo n°12 Balade champêtre en queue de Brenne La Pérouille Indre

Itinéraire vélo n°12 Balade champêtre en queue de Brenne En VTC

Durée : 120 Distance : 28000.0 Tarif :

Itinéraire champêtre sans difficulté aux paysages variés routes forestières, passage au milieu des champs cultivés et des prairies, étang Duris. C’est une petite balade agréable qui fait le lien entre la Brenne et les alentours de Châteauroux.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Itinéraire vélo n°12 Countryside walk in the Brenne tail

An easy, country trail through motley landscapes: woodland paths, farmland and grassland, and Duris lake. This is a lovely little trail that links up La Brenne and the region around Châteauroux.

Deutsch : Ländlicher Ausflug am Ende der Brenne Rundtour Nr. 12

Leichte ländliche Strecke mit abwechslungsreicher Landschaft: Waldwege, Felder und Weiden, Duris-See. Eine kleine angenehme Tour zwischen der Brenne und der Umgebung von Châteauroux.

Italiano :

Un facile percorso di campagna con paesaggi variegati: strade forestali, passaggio attraverso campi coltivati e prati, stagno di Duris. Si tratta di una piacevole passeggiata che collega la Brenne ai dintorni di Châteauroux.

Español :

Una ruta rural fácil con paisajes variados: caminos forestales, paso por campos cultivados y prados, estanque de Duris. Es un pequeño y agradable paseo que une la Brenne y los alrededores de Châteauroux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par SIT Centre-Val de Loire