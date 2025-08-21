Itinéraire vélo n°2 Etangs et buttons de Brenne Rosnay Indre

Itinéraire vélo n°2 Etangs et buttons de Brenne En VTC

Itinéraire vélo n°2 Etangs et buttons de Brenne Le Bouchet 36300 Rosnay Indre Centre-Val de Loire

Durée : 135 Distance : 27000.0 Tarif :

L’itinéraire permet une bonne introduction à la Grande Brenne par la découverte de ses paysages caractéristiques étangs, buttons, prairies. Le point de vue offert après avoir passé Lingé permet de percevoir la mosaïque de milieux qui compose la Brenne.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Itinéraire vélo n°2 Brenne ponds and Buttons

Adults and children alike can enjoy exploring La Brenne Regional Nature Park, and above all the distinctive landscapes of La Grande Brenne: ponds, red sandstone hillocks called buttons, grassland and moors…

Deutsch : Seen und Hügel der Brenne Rundtour Nr.°2

Die Rundtour lädt Groß und Klein zur Erkundung des regionalen Naturparks Brenne und insbesondere der typischen Landschaften der Grande Brenne: Seen, Hügel, Wiesen, Heide…

Italiano :

L’itinerario fornisce una buona introduzione alla Grande Brenne attraverso la scoperta dei suoi paesaggi caratteristici: stagni, bottoni, prati. La vista che si offre dopo aver superato Lingé permette di percepire il mosaico di ambienti che compongono la Brenne.

Español :

La ruta proporciona una buena introducción a la Grande Brenne a través del descubrimiento de sus paisajes característicos: estanques, botones, prados. La vista que se ofrece tras pasar por Lingé permite percibir el mosaico de ambientes que conforman el Brenne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par SIT Centre-Val de Loire