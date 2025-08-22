Itinéraire vélo n°6 La vallée du Suin Pouligny-Saint-Pierre Indre

Itinéraire vélo n°6 La vallée du Suin En VTC

Itinéraire vélo n°6 La vallée du Suin place de l’église 36300 Pouligny-Saint-Pierre Indre Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 36000.0 Tarif :

Itinéraire vallonnée entre vallée du Suin et vallée de la Creuse empruntant des petites routes de campagne sillonnant parmi les villages au bâti traditionnel préservé.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Itinéraire vélo n°6 The Suin valley

A trail criss-crossing rolling countryside between the Suin and Creuse valleys, along little country lanes through villages of protected traditional architecture.

Deutsch : Das Suin-Tal Rundtour Nr. 6

Eine hügelige Strecke zwischen dem Tal des Suin und der Creuse über kleine Landstraßen zwischen Dörfern mit geschützter Architektur.

Italiano :

Un percorso ondulato tra le valli del Suin e della Creuse, percorrendo piccole strade di campagna attraverso villaggi con edifici tradizionali conservati.

Español :

Un recorrido ondulado entre los valles del Suin y de la Creuse, por pequeñas carreteras rurales que atraviesan pueblos con edificios tradicionales conservados.

