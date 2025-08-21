Itinéraire vélo n°7 Le Val de Bouzanne 28,5 km Tendu Indre

Itinéraire vélo n°7 Le Val de Bouzanne 28,5 km En VTC

Itinéraire vélo n°7 Le Val de Bouzanne 28,5 km 36200 Tendu Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 26500.0 Tarif :

Randonnée cyclo de 28,5 km pour découvrir le Val de Bouzanne.

https://lavalleedelacreuse.fr/tourisme/ +33 2 54 47 43 69

English :

Cycling tour of 28.5 km to discover the Bouzanne Valley.

Deutsch :

28,5 km lange Radtour zur Erkundung des Val de Bouzanne.

Italiano :

Un giro in bicicletta di 28,5 km alla scoperta della Valle della Bouzanne.

Español :

Un paseo en bicicleta de 28,5 km para descubrir el Valle de Bouzanne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire