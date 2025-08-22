Itinéraire vélo n°8 La Creuse, entre viaduc et prieuré Le Blanc Indre

Itinéraire vélo n°8 La Creuse, entre viaduc et prieuré En VTC

Itinéraire vélo n°8 La Creuse, entre viaduc et prieuré Ancienne gare 36300 Le Blanc Indre Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 26000.0 Tarif :

L’itinéraire propose une balade rive gauche de la vallée de la Creuse par une petite route vallonnée et rive droite en empruntant l’emprise d’une ancienne voie ferrée. Ce cheminement ombragé conduit au Blanc et passe sur deux viaducs qui dominent la ville.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Itinéraire vélo n°8 The Creuse, between viaduct and priory

Head out along the left bank of the Creuse valley, following a quiet lane in and out of the hills, and then the right bank up on the right-of-way of an old railway. This shady route leads to Le Blanc, running alongside two viaducts that overlook the town.

Deutsch : Die Creuse, zwischen Viadukt und Priorat Rundtour Nr. 8

Die Strecke führt am linken Ufer des Creuse-Tals über eine kleine hügelige Straße und am rechten Ufer über alte Gleisanlagen. Dieser schattige Weg bringt Sie nach Le Blanc und überquert zwei Viadukte, die die Stadt überragen.

Italiano :

L’itinerario propone una passeggiata sulla riva sinistra della valle della Creuse lungo una piccola strada collinare e sulla riva destra lungo una vecchia linea ferroviaria. Questo sentiero ombreggiato conduce a Le Blanc e passa sopra due viadotti che dominano la città.

Español :

El itinerario ofrece un paseo por la orilla izquierda del valle de Creuse a lo largo de una pequeña carretera de colinas y por la orilla derecha a lo largo de una antigua línea de ferrocarril. Este camino sombreado conduce a Le Blanc y pasa por encima de dos viaductos que dominan la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par SIT Centre-Val de Loire