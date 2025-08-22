Itinéraire vélo / Périers Etang des Sarcelles Marchésieux Périers Manche
Durée : 40 Distance : 12000.0 Tarif :
Départ à Périers accès à la voie verte près du rond-point de Bastogne
Coordonnées GPS (Lat, Lon) 49.182150, -1.408990
Dénivelé cumulé positif 91 m Dénivelé cumulé négatif -75
Sur votre parcours
A Périers
Tous commerces, restaurants, banques, bureau de poste, ligne Manéo n°9…
A voir Église Saint-Pierre, Parc Tollemer
B Saint-Sébastien-de-Raids
A voir Église Saint-Sébastien
C Gombert
Aire de pique-nique, terrain de pétanque
A voir Marais de la Taute
D Étang des Sarcelles
Restaurant, golf, aire de jeux pour les enfants, mini-golf, parcours de santé, pontons de pêche et location de pédalos
A voir Étang des Sarcelles, Train miniature des marais (payant)
E Marchésieux
Boulangerie, médiathèque, aire de pique-nique
A voir peintures murales de l’Église Saint-Manvieu, Mémorial abritant les restes d’un avion qui s’est écrasé en juillet 1944 sur la commune, Fontaine Saint-Manvieu (500 m du bourg en suivant la direction Remilly-sur-Lozon)
https://www.tourisme-cocm.fr/ +33 2 33 45 14 34
English : Itinéraire vélo Périers Etang des Sarcelles Marchésieux
Departure from Périers access to the greenway near the traffic circle of Bastogne
GPS coordinates (Lat, Lon) 49.182150, -1.408990
Cumulative positive elevation gain 91 m Cumulative negative elevation gain -75
On your route
A ? Périers
All shops, restaurants, banks, post office, Manéo line n°9?
To see Saint-Pierre church, Tollemer park
B ? Saint-Sébastien-de-Raids
To see Saint-Sébastien Church
C ? Gombert
Picnic area, petanque ground
To see Marshes of the Taute
D ? Pond of Sarcelles
Restaurant, golf course, children’s playground, mini-golf, health course, fishing pontoons and pedal boat rental
To see Étang des Sarcelles, Miniature train of the marshes (paying)
E ? Marchésieux
Bakery, media library, picnic area
To see mural paintings of the Saint-Manvieu Church, Memorial sheltering the remains of a plane which crashed in July 1944 on the commune, Saint-Manvieu Fountain (500 m from the village following the direction Remilly-sur-Lozon)
Deutsch :
Start in Périers: Zugang zum grünen Weg in der Nähe des Kreisverkehrs von Bastogne
GPS-Koordinaten (Lat, Lon): 49.182150, -1.408990
Kumulierter positiver Höhenunterschied: 91 m Kumulierter negativer Höhenunterschied: -75
Auf Ihrer Strecke
A ? Périers
Alle Geschäfte, Restaurants, Banken, Postamt, Manéo-Linie Nr. 9?
Was gibt es zu sehen? Kirche Saint-Pierre, Parc Tollemer
B ? Saint-Sébastien-de-Raids
Zu sehen: Kirche Saint-Sébastien
C ? Gombert
Picknickplatz, Feld für Boulespiel
Zu sehen Marais de la Taute
D ? Étang des Sarcelles (Teich der Sarcellen)
Restaurant, Golfplatz, Kinderspielplatz, Minigolf, Trimm-Dich-Pfad, Angelstege und Tretbootverleih
Zu sehen: Étang des Sarcelles, Miniaturzug der Sümpfe (kostenpflichtig)
E ? Marchésieux
Bäckerei, Mediathek, Picknickplatz
Sehenswürdigkeiten: Wandmalereien in der Kirche Saint-Manvieu, Gedenkstätte mit den Überresten eines Flugzeugs, das im Juli 1944 über der Gemeinde abgestürzt ist, Brunnen Saint-Manvieu (500 m vom Ort entfernt in Richtung Remilly-sur-Lozon)
Italiano :
Partenza a Périers: accesso alla greenway vicino alla rotonda di Bastogne
Coordinate GPS (Lat, Lon): 49.182150, -1.408990
Dislivello positivo cumulativo: 91 m Dislivello negativo cumulativo: -75
Sul vostro percorso
A ? Périers
Tutti i negozi, ristoranti, banche, ufficio postale, linea Manéo n°9?
Da vedere Chiesa di Saint-Pierre, Parco Tollemer
B ? Saint-Sébastien-de-Raids
Da vedere: Chiesa di Saint-Sébastien
C ? Gombert
Area picnic, campo da bocce
Cosa vedere Le paludi della Taute
D ? Etang des Sarcelles
Ristorante, campo da golf, parco giochi per bambini, minigolf, percorso fitness, pontili per la pesca e noleggio di pedalo’
Cosa vedere Etang des Sarcelles, Treno delle paludi in miniatura (a pagamento)
E ? Marchésieux
Panetteria, mediateca, area picnic
Cosa vedere: murales nella chiesa di Saint-Manvieu, monumento ai resti di un aereo precipitato nel luglio 1944 nella città, fontana di Saint-Manvieu (a 500 m dalla città in direzione di Remilly-sur-Lozon)
Español :
Salida en Périers: acceso a la vía verde cerca de la rotonda de Bastogne
Coordenadas GPS (Lat, Lon): 49.182150, -1.408990
Desnivel positivo acumulado: 91 m Desnivel negativo acumulado: -75
En su ruta
A ? Périers
Todos los comercios, restaurantes, bancos, correos, línea Manéo n°9?
Para ver Iglesia Saint-Pierre, Parque Tollemer
B ? Saint-Sébastien-de-Raids
Visitar: Iglesia de Saint-Sébastien
C ? Gombert
Área de picnic, terreno de petanca
Recorrido Las marismas del Taute
D ? Etang des Sarcelles
Restaurante, campo de golf, parque infantil, minigolf, pista de fitness, pontones de pesca y alquiler de hidropedales
Recorrido Étang des Sarcelles, Tren del pantano en miniatura (de pago)
E ? Marchésieux
Panadería, mediateca, merendero
Lugares de interés Murales de la iglesia de Saint-Manvieu, Memorial con los restos de un avión que se estrelló en julio de 1944 en el pueblo, Fuente de Saint-Manvieu (a 500 m del pueblo siguiendo la dirección de Remilly-sur-Lozon)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme