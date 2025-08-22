Itinéraire vélo / Périers Etang des Sarcelles Marchésieux Périers Manche

Itinéraire vélo Périers Etang des Sarcelles Marchésieux

Itinéraire vélo Périers Etang des Sarcelles Marchésieux 50190 Périers Manche Normandie

Durée : 40 Distance : 12000.0 Tarif :

Départ à Périers accès à la voie verte près du rond-point de Bastogne

Coordonnées GPS (Lat, Lon) 49.182150, -1.408990

Dénivelé cumulé positif 91 m Dénivelé cumulé négatif -75

Sur votre parcours

A Périers

Tous commerces, restaurants, banques, bureau de poste, ligne Manéo n°9…

A voir Église Saint-Pierre, Parc Tollemer

B Saint-Sébastien-de-Raids

A voir Église Saint-Sébastien

C Gombert

Aire de pique-nique, terrain de pétanque

A voir Marais de la Taute

D Étang des Sarcelles

Restaurant, golf, aire de jeux pour les enfants, mini-golf, parcours de santé, pontons de pêche et location de pédalos

A voir Étang des Sarcelles, Train miniature des marais (payant)

E Marchésieux

Boulangerie, médiathèque, aire de pique-nique

A voir peintures murales de l’Église Saint-Manvieu, Mémorial abritant les restes d’un avion qui s’est écrasé en juillet 1944 sur la commune, Fontaine Saint-Manvieu (500 m du bourg en suivant la direction Remilly-sur-Lozon)

https://www.tourisme-cocm.fr/ +33 2 33 45 14 34

English : Itinéraire vélo Périers Etang des Sarcelles Marchésieux

Departure from Périers access to the greenway near the traffic circle of Bastogne

GPS coordinates (Lat, Lon) 49.182150, -1.408990

Cumulative positive elevation gain 91 m Cumulative negative elevation gain -75

On your route

A ? Périers

All shops, restaurants, banks, post office, Manéo line n°9?

To see Saint-Pierre church, Tollemer park

B ? Saint-Sébastien-de-Raids

To see Saint-Sébastien Church

C ? Gombert

Picnic area, petanque ground

To see Marshes of the Taute

D ? Pond of Sarcelles

Restaurant, golf course, children’s playground, mini-golf, health course, fishing pontoons and pedal boat rental

To see Étang des Sarcelles, Miniature train of the marshes (paying)

E ? Marchésieux

Bakery, media library, picnic area

To see mural paintings of the Saint-Manvieu Church, Memorial sheltering the remains of a plane which crashed in July 1944 on the commune, Saint-Manvieu Fountain (500 m from the village following the direction Remilly-sur-Lozon)

Deutsch :

Start in Périers: Zugang zum grünen Weg in der Nähe des Kreisverkehrs von Bastogne

GPS-Koordinaten (Lat, Lon): 49.182150, -1.408990

Kumulierter positiver Höhenunterschied: 91 m Kumulierter negativer Höhenunterschied: -75

Auf Ihrer Strecke

A ? Périers

Alle Geschäfte, Restaurants, Banken, Postamt, Manéo-Linie Nr. 9?

Was gibt es zu sehen? Kirche Saint-Pierre, Parc Tollemer

B ? Saint-Sébastien-de-Raids

Zu sehen: Kirche Saint-Sébastien

C ? Gombert

Picknickplatz, Feld für Boulespiel

Zu sehen Marais de la Taute

D ? Étang des Sarcelles (Teich der Sarcellen)

Restaurant, Golfplatz, Kinderspielplatz, Minigolf, Trimm-Dich-Pfad, Angelstege und Tretbootverleih

Zu sehen: Étang des Sarcelles, Miniaturzug der Sümpfe (kostenpflichtig)

E ? Marchésieux

Bäckerei, Mediathek, Picknickplatz

Sehenswürdigkeiten: Wandmalereien in der Kirche Saint-Manvieu, Gedenkstätte mit den Überresten eines Flugzeugs, das im Juli 1944 über der Gemeinde abgestürzt ist, Brunnen Saint-Manvieu (500 m vom Ort entfernt in Richtung Remilly-sur-Lozon)

Italiano :

Partenza a Périers: accesso alla greenway vicino alla rotonda di Bastogne

Coordinate GPS (Lat, Lon): 49.182150, -1.408990

Dislivello positivo cumulativo: 91 m Dislivello negativo cumulativo: -75

Sul vostro percorso

A ? Périers

Tutti i negozi, ristoranti, banche, ufficio postale, linea Manéo n°9?

Da vedere Chiesa di Saint-Pierre, Parco Tollemer

B ? Saint-Sébastien-de-Raids

Da vedere: Chiesa di Saint-Sébastien

C ? Gombert

Area picnic, campo da bocce

Cosa vedere Le paludi della Taute

D ? Etang des Sarcelles

Ristorante, campo da golf, parco giochi per bambini, minigolf, percorso fitness, pontili per la pesca e noleggio di pedalo’

Cosa vedere Etang des Sarcelles, Treno delle paludi in miniatura (a pagamento)

E ? Marchésieux

Panetteria, mediateca, area picnic

Cosa vedere: murales nella chiesa di Saint-Manvieu, monumento ai resti di un aereo precipitato nel luglio 1944 nella città, fontana di Saint-Manvieu (a 500 m dalla città in direzione di Remilly-sur-Lozon)

Español :

Salida en Périers: acceso a la vía verde cerca de la rotonda de Bastogne

Coordenadas GPS (Lat, Lon): 49.182150, -1.408990

Desnivel positivo acumulado: 91 m Desnivel negativo acumulado: -75

En su ruta

A ? Périers

Todos los comercios, restaurantes, bancos, correos, línea Manéo n°9?

Para ver Iglesia Saint-Pierre, Parque Tollemer

B ? Saint-Sébastien-de-Raids

Visitar: Iglesia de Saint-Sébastien

C ? Gombert

Área de picnic, terreno de petanca

Recorrido Las marismas del Taute

D ? Etang des Sarcelles

Restaurante, campo de golf, parque infantil, minigolf, pista de fitness, pontones de pesca y alquiler de hidropedales

Recorrido Étang des Sarcelles, Tren del pantano en miniatura (de pago)

E ? Marchésieux

Panadería, mediateca, merendero

Lugares de interés Murales de la iglesia de Saint-Manvieu, Memorial con los restos de un avión que se estrelló en julio de 1944 en el pueblo, Fuente de Saint-Manvieu (a 500 m del pueblo siguiendo la dirección de Remilly-sur-Lozon)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme