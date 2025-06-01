Itinéraire vélo / Périers Gonfreville Gorges Périers Manche

Durée : 34 Distance : 10200.0 Tarif :

Départ à Périers, accès à la voie verte derrière la bibliothèque

Coordonnées GPS (Lat, Lon) 49.185200, -1.411230

Dénivelé cumulé positif 67 m / Dénivelé cumulé négatif -54 m

Sur votre parcours

A Périers

Tous commerces, restaurants, banques, bureau de poste, ligne Manéo n°9…

A voir église Saint-Pierre, Parc Tollemer

B Chemin de l’hôpital

A voir stèle commémorative des combats ayant eu lieu à cet emplacement la veille de la libération de Périers (26 juillet 1944)

C Gonfreville

Aires de pique-nique (mairie et église)

A voir église Saint-Manvieu, Manoir de la cour (privé), stèle commémorative de l’aérodrome A26 (RD 140 à 200 m au nord du bourg)

D Gorges

Epicerie/Presse, café/bar/tabac

A voir église Notre-Dame, Chapelle Sainte-Anne (à 2 km à l’Est du bourg en suivant la RD 530)

English : Itinéraire vélo / Périers Gonfreville Gorges

Departure at Périers, access to the greenway behind the library

GPS coordinates (Lat, Lon) 49.185200, -1.411230

Cumulative elevation gain 67 m / Cumulative elevation loss -54 m

On your route

A ? Périers

All shops, restaurants, banks, post office, Manéo line n°9?

To see Saint-Pierre church, Tollemer park

B ? Chemin de l’hôpital

To be seen commemorative stele of the fights that took place at this place the day before the liberation of Périers (July 26, 1944)

C ? Gonfreville

Picnic areas (town hall and church)

To see Saint-Manvieu church, Manoir de la cour (private), commemorative stele of the A26 aerodrome (RD 140, 200 m north of the town)

D ? Gorges

Grocery store/press, café/bar/tobacco shop

To see Notre-Dame church, Sainte-Anne chapel (2 km east of the village following the RD 530)

Deutsch :

Abfahrt in Périers, Zugang zum grünen Weg hinter der Bibliothek

GPS-Koordinaten (Lat, Lon): 49.185200, -1.411230

Kumulierter positiver Höhenunterschied: 67 m / Kumulierter negativer Höhenunterschied: -54 m

Auf Ihrer Strecke

A ? Périers

Alle Geschäfte, Restaurants, Banken, Postamt, Manéo-Linie Nr. 9?

Sehenswürdigkeiten: Kirche Saint-Pierre, Parc Tollemer

B ? Weg des Krankenhauses

Sehenswert: Stele zur Erinnerung an die Kämpfe, die an diesem Ort am Vorabend der Befreiung von Périers (26. Juli 1944) stattfanden

C ? Gonfreville

Picknickplätze (Rathaus und Kirche)

Sehenswert: Kirche Saint-Manvieu, Manoir de la cour (privat), Gedenkstein des Flugplatzes A26 (RD 140, 200 m nördlich des Ortes)

D ? Schluchten

Lebensmittelgeschäft/Presse, Café/Bar/Tabak

Sehenswürdigkeiten: Kirche Notre-Dame, Kapelle Sainte-Anne (2 km östlich der Ortschaft auf der RD 530)

Italiano :

Partenza da Périers, accesso al percorso verde dietro la biblioteca

Coordinate GPS (Lat, Lon): 49.185200, -1.411230

Dislivello positivo cumulativo: 67 m / Dislivello negativo cumulativo: -54 m

Sul vostro percorso

A ? Périers

Tutti i negozi, ristoranti, banche, ufficio postale, linea Manéo n°9?

Da vedere Chiesa di Saint-Pierre, Parco Tollemer

B ? Chemin de l’hôpital

Da vedere: stele commemorativa dei combattimenti avvenuti in questo luogo il giorno prima della liberazione di Périers (26 luglio 1944)

C ? Gonfreville

Aree picnic (municipio e chiesa)

Da vedere: chiesa di Saint-Manvieu, Manoir de la Cour (privato), stele commemorativa del campo d’aviazione A26 (RD 140, 200 m a nord della città)

D ? Gole

Negozio di alimentari/stampa, caffè/bar/tabacchi

Da vedere: chiesa di Notre-Dame, cappella di Sainte-Anne (2 km a est del paese lungo la RD 530)

Español :

Salida en Périers, acceso a la vía verde detrás de la biblioteca

Coordenadas GPS (Lat, Lon): 49.185200, -1.411230

Desnivel positivo acumulado: 67 m / Desnivel negativo acumulado: -54 m

En su ruta

A ? Périers

Todos los comercios, restaurantes, bancos, correos, línea Manéo n°9?

Para ver Iglesia Saint-Pierre, Parque Tollemer

B ? Camino del hospital

Para ver: estela conmemorativa de los combates que tuvieron lugar en este lugar la víspera de la liberación de Périers (26 de julio de 1944)

C ? Gonfreville

Merenderos (ayuntamiento e iglesia)

Para ver: iglesia de Saint-Manvieu, Manoir de la Cour (privado), estela conmemorativa del aeródromo A26 (RD 140, 200 m al norte de la ciudad)

D ? Gorges

Tienda de comestibles/prensa, café/bar/tabaco

Lugares de interés: iglesia Notre-Dame, capilla Sainte-Anne (2 km al este del pueblo por la RD 530)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme