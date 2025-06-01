Itinéraire vélo / Périers Gonfreville Gorges Périers Manche
Durée : 34 Distance : 10200.0 Tarif :
Départ à Périers, accès à la voie verte derrière la bibliothèque
Coordonnées GPS (Lat, Lon) 49.185200, -1.411230
Dénivelé cumulé positif 67 m / Dénivelé cumulé négatif -54 m
Sur votre parcours
A Périers
Tous commerces, restaurants, banques, bureau de poste, ligne Manéo n°9…
A voir église Saint-Pierre, Parc Tollemer
B Chemin de l’hôpital
A voir stèle commémorative des combats ayant eu lieu à cet emplacement la veille de la libération de Périers (26 juillet 1944)
C Gonfreville
Aires de pique-nique (mairie et église)
A voir église Saint-Manvieu, Manoir de la cour (privé), stèle commémorative de l’aérodrome A26 (RD 140 à 200 m au nord du bourg)
D Gorges
Epicerie/Presse, café/bar/tabac
A voir église Notre-Dame, Chapelle Sainte-Anne (à 2 km à l’Est du bourg en suivant la RD 530)
English : Itinéraire vélo / Périers Gonfreville Gorges
Departure at Périers, access to the greenway behind the library
GPS coordinates (Lat, Lon) 49.185200, -1.411230
Cumulative elevation gain 67 m / Cumulative elevation loss -54 m
On your route
A ? Périers
All shops, restaurants, banks, post office, Manéo line n°9?
To see Saint-Pierre church, Tollemer park
B ? Chemin de l’hôpital
To be seen commemorative stele of the fights that took place at this place the day before the liberation of Périers (July 26, 1944)
C ? Gonfreville
Picnic areas (town hall and church)
To see Saint-Manvieu church, Manoir de la cour (private), commemorative stele of the A26 aerodrome (RD 140, 200 m north of the town)
D ? Gorges
Grocery store/press, café/bar/tobacco shop
To see Notre-Dame church, Sainte-Anne chapel (2 km east of the village following the RD 530)
Deutsch :
Abfahrt in Périers, Zugang zum grünen Weg hinter der Bibliothek
GPS-Koordinaten (Lat, Lon): 49.185200, -1.411230
Kumulierter positiver Höhenunterschied: 67 m / Kumulierter negativer Höhenunterschied: -54 m
Auf Ihrer Strecke
A ? Périers
Alle Geschäfte, Restaurants, Banken, Postamt, Manéo-Linie Nr. 9?
Sehenswürdigkeiten: Kirche Saint-Pierre, Parc Tollemer
B ? Weg des Krankenhauses
Sehenswert: Stele zur Erinnerung an die Kämpfe, die an diesem Ort am Vorabend der Befreiung von Périers (26. Juli 1944) stattfanden
C ? Gonfreville
Picknickplätze (Rathaus und Kirche)
Sehenswert: Kirche Saint-Manvieu, Manoir de la cour (privat), Gedenkstein des Flugplatzes A26 (RD 140, 200 m nördlich des Ortes)
D ? Schluchten
Lebensmittelgeschäft/Presse, Café/Bar/Tabak
Sehenswürdigkeiten: Kirche Notre-Dame, Kapelle Sainte-Anne (2 km östlich der Ortschaft auf der RD 530)
Italiano :
Partenza da Périers, accesso al percorso verde dietro la biblioteca
Coordinate GPS (Lat, Lon): 49.185200, -1.411230
Dislivello positivo cumulativo: 67 m / Dislivello negativo cumulativo: -54 m
Sul vostro percorso
A ? Périers
Tutti i negozi, ristoranti, banche, ufficio postale, linea Manéo n°9?
Da vedere Chiesa di Saint-Pierre, Parco Tollemer
B ? Chemin de l’hôpital
Da vedere: stele commemorativa dei combattimenti avvenuti in questo luogo il giorno prima della liberazione di Périers (26 luglio 1944)
C ? Gonfreville
Aree picnic (municipio e chiesa)
Da vedere: chiesa di Saint-Manvieu, Manoir de la Cour (privato), stele commemorativa del campo d’aviazione A26 (RD 140, 200 m a nord della città)
D ? Gole
Negozio di alimentari/stampa, caffè/bar/tabacchi
Da vedere: chiesa di Notre-Dame, cappella di Sainte-Anne (2 km a est del paese lungo la RD 530)
Español :
Salida en Périers, acceso a la vía verde detrás de la biblioteca
Coordenadas GPS (Lat, Lon): 49.185200, -1.411230
Desnivel positivo acumulado: 67 m / Desnivel negativo acumulado: -54 m
En su ruta
A ? Périers
Todos los comercios, restaurantes, bancos, correos, línea Manéo n°9?
Para ver Iglesia Saint-Pierre, Parque Tollemer
B ? Camino del hospital
Para ver: estela conmemorativa de los combates que tuvieron lugar en este lugar la víspera de la liberación de Périers (26 de julio de 1944)
C ? Gonfreville
Merenderos (ayuntamiento e iglesia)
Para ver: iglesia de Saint-Manvieu, Manoir de la Cour (privado), estela conmemorativa del aeródromo A26 (RD 140, 200 m al norte de la ciudad)
D ? Gorges
Tienda de comestibles/prensa, café/bar/tabaco
Lugares de interés: iglesia Notre-Dame, capilla Sainte-Anne (2 km al este del pueblo por la RD 530)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme