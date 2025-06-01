Itinéraire VTC N°5 De Cozes à Barzan-Plage Cozes Charente-Maritime

Itinéraire VTC N°5 De Cozes à Barzan-Plage Cozes Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

Itinéraire VTC N°5 De Cozes à Barzan-Plage

Itinéraire VTC N°5 De Cozes à Barzan-Plage Route de Javrezac (départ) 17120 Cozes Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Entre fleuve et coteaux, au fil de petits villages nichés aux creux de vallons, vous relierez Cozes à Barzan‑Plage et vice‑versa.

https://sports-nature.agglo-royan.fr/velos +33 5 46 08 21 00

English :

Between the river and the hills, through small villages nestled in the hollows of valleys, you’ll link Cozes to Barzan-Plage and vice versa.

Deutsch :

Zwischen Fluss und Hügeln, entlang der kleinen Dörfer, die sich in die Täler schmiegen, verbinden Sie Cozes mit Barzan?Plage und umgekehrt.

Italiano :

Tra il fiume e le colline, passando per piccoli villaggi incastonati nelle cavità delle valli, collegherete Cozes a Barzan-Plage e viceversa.

Español :

Entre el río y las colinas, pasando por pequeños pueblos enclavados en los huecos de los valles, enlazará Cozes con Barzan-Plage y viceversa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme