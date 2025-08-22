Itinéraire VTC N°6 Entre Seudre douce et Estuaire de la Gironde

Itinéraire VTC N°6 Entre Seudre douce et Estuaire de la Gironde Place des Platanes (départ) 17120 Boutenac-Touvent Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Cet itinéraire vous fera découvrir les facettes de notre arrière-pays des vallons aux plaines, des vignes à la forêt, de l’exploitation viticole à l’exploitation agricole… sans oublier tout le patrimoine architectural de nos villages.

https://www.royanatlantique.fr/sur-place/activites/balades-randos/ +33 5 46 08 21 00

English :

This itinerary will help you discover the many facets of our hinterland: from valleys to plains, from vineyards to forests, from vineyards to farms… not forgetting the architectural heritage of our villages.

Deutsch :

Auf dieser Route werden Sie die Facetten unseres Hinterlandes entdecken: von den Tälern bis zu den Ebenen, von den Weinbergen bis zum Wald, vom Weinbaubetrieb bis zum landwirtschaftlichen Betrieb… und nicht zu vergessen das gesamte architektonische Erbe unserer Dörfer.

Italiano :

Questo itinerario vi farà scoprire le molteplici sfaccettature del nostro entroterra: dalle valli alle pianure, dai vigneti ai boschi, dai viticoltori ai contadini… senza dimenticare il patrimonio architettonico dei nostri villaggi.

Español :

Este itinerario le permitirá descubrir las múltiples facetas de nuestro interior: de los valles a las llanuras, de los viñedos a los bosques, de los viticultores a los agricultores… sin olvidar el patrimonio arquitectónico de nuestros pueblos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme